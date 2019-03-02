Более пяти тысяч человек участвуют в протестных акциях "желтых жилетов" по всей Франции, в Париже протестуют около 1,3 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе очередной субботней акции протеста в Париже задержали девять человек.



По данным на 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях "желтых жилетов" участвовали около 5600 человек, из которых 1320 - в Париже.

Отмечается, что на прошлой неделе по всей Франции в это время протестовали 11600 человек, а в столичной акции протеста принимали участие четыре тысячи "желтых жилетов".

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

