В США читатель библиотеки вернул украденный журнал с The Beatles спустя полвека
2 марта 2019 20:31 151
Общественная библиотека округа Куйахога проинформировала о читателе, который вернул журнал Life 1968 года с The Beatles на обложке через 50 лет. Об этом говорится в фейсбуке библиотеки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно приложенной к посылке записке, читатель украл журнал, когда был еще ребенком, и сожалеет об этом. Он также приложил к письму чек на $100 за то, что вернул издание спустя такое длительное время.
"Обращаемся к поклоннику The Beatles...спасибо, что вернул его на этой неделе и тем самым успокоил свою совесть", - говорится в сообщении библиотеки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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