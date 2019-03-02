Общественная библиотека округа Куйахога проинформировала о читателе, который вернул журнал Life 1968 года с The Beatles на обложке через 50 лет. Об этом говорится в фейсбуке библиотеки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно приложенной к посылке записке, читатель украл журнал, когда был еще ребенком, и сожалеет об этом. Он также приложил к письму чек на $100 за то, что вернул издание спустя такое длительное время.

"Обращаемся к поклоннику The Beatles...спасибо, что вернул его на этой неделе и тем самым успокоил свою совесть", - говорится в сообщении библиотеки.