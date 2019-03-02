В России опрокинулся автобус со школьниками, есть пострадавшие
2 марта 2019 20:33 150
В управлении МВД по Тульской области проинформировали о ДТП, в которое попал школьный автобус, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющееся информации, дети возвращались после лыжных гонок. Около 15.40 на 39-м км автодороги Лопатково-Ефремов произошло столкновение школьного автобуса и внедорожника Toyota Sequoia.
"По предварительной информации, в районе деревни Доробино Тепло- Огаревского района водитель... совершил попутное столкновение с микроавтобусом, который затем опрокинулся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате произошедшего пострадали восемь школьников и двое сопровождающих.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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