В управлении МВД по Тульской области проинформировали о ДТП, в которое попал школьный автобус, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющееся информации, дети возвращались после лыжных гонок. Около 15.40 на 39-м км автодороги Лопатково-Ефремов произошло столкновение школьного автобуса и внедорожника Toyota Sequoia.

"По предварительной информации, в районе деревни Доробино Тепло- Огаревского района водитель... совершил попутное столкновение с микроавтобусом, который затем опрокинулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадали восемь школьников и двое сопровождающих.