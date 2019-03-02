Мексиканский режиссер, писатель и сценарист Гильермо дель Торозаявил, что работает над боевиком "Zanbato". Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, работа над проектом продолжается уже шесть лет. К производству фильма также привлечены студии Paramount и Bad Robot Джей Джей Абрамса.

"Спасибо системе безопасности Джей Джея, никаких утечек не произошло", - заявил дель Торо.