Режиссер «Формы воды» рассказал о тайной работе над боевиком
2 марта 2019 21:15 213
Мексиканский режиссер, писатель и сценарист Гильермо дель Торозаявил, что работает над боевиком "Zanbato". Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, работа над проектом продолжается уже шесть лет. К производству фильма также привлечены студии Paramount и Bad Robot Джей Джей Абрамса.
"Спасибо системе безопасности Джей Джея, никаких утечек не произошло", - заявил дель Торо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!