Очевидцами очень опасного происшествия стали пассажиры австрийского лоукостера Laudamotion, когда лайнер Airbus A320 авиаперевозчика едва не взлетел с раскрытыми трапами для эвакуации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел вечером 1 марта в лондонском аэропорту Станстед с рейсом, который направлялся в Вену.

По словам пассажиров, во время разгона для взлета они услышали удар со стороны самолета, после чего он остановился.

По их словам, у лайнера были раскрыты трапы для эвакуации.

В то же время, авиаперевозчик утверждает, что взлет был прерван из-за проблем с двигателем.

По данным администрации аэропорта, в результате случившегося восемь человек получили незначительные травмы.

После ЧП рейсы из Станстед были задержаны в течение почти трех часов, а рейсы, которые прибывали, перенаправлялись в другие аэропорты.