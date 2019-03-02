Сотрудники экстренных служб проверяют данные об угрозе взрыва на территории международного делового центра "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, о "минировании" сообщил неизвестный, после чего сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, выехали на территорию комплекса для проверки данной информации.