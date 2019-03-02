Кисловодский городской суд в субботу отправил под административный арест на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, признав виновным в неповиновении полиции при задержании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд признал виновным и назначил административный арест на 10 суток", - сказала судья, зачитывая решение. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания.

В субботу суд рассмотрел первое из трех административных производств в отношении Емельяненко, признав его виновным по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). В ходе заседания Емельяненко признал, что сел за руль нетрезвым, однако не согласился, что оказал сопротивление при задержании. Кроме того, он извинился за то, что нагрубил полицейским при задержании. В суде Емельяненко был без адвоката.

По данным полиции, в отношении задержанного составлены административные материалы также по ст. 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги") и ст. 12.26 ("Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей").

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, 1 марта в отдел МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, водитель, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой управлял мужчина, он ответил категорическим отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был блокирован, сам он был задержан с применением наручников. Автомобиль находится на штрафстоянке, сообщили в пресс-службе.

Защита Александра Емельяненко обжалует решение Кисловодского городского суда, сообщил в субботу ТАСС его адвокат Кахабер Долбадзе. "Решение суда об аресте Александра мы обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным", - сказал защитник.