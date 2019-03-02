Более 180 человек в пятницу обратились за медицинской помощью по итогам демонстраций в Алжире против выдвижения президента этой страны Абдельазиза Бутефлики на новый пятый по счету срок, сообщило министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сто восемьдесят три человека пострадали в ходе демонстраций в пятницу в различных провинциях страны", - сообщили в министерстве. Все пострадавшие были выписаны из больницы за исключением пяти человек, которые остались под наблюдением медиков.



"Состояние одного из них тяжелое", - говорится в сообщении, которое приводит алжирская газета "Аль-Хабар".

Ранее сообщалось, что в ходе демонстрации от сердечного приступа скончался 56-летний мужчина.

