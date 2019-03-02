Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После столкновения двух транспортных средств легковой автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на улице Люблинской. Пострадали два человека", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие находились в автомобилях, на остановке людей не было, заключили в пресс-службе. На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП уточняются.

