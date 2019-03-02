В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку
2 марта 2019 23:29 165
Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"После столкновения двух транспортных средств легковой автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на улице Люблинской. Пострадали два человека", - рассказал собеседник агентства.
Пострадавшие находились в автомобилях, на остановке людей не было, заключили в пресс-службе. На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП уточняются.
2 марта 23:40 118
Трамп увидел недостатки в слишком сильном долларе
2 марта 23:36 1 640
Протесты "желтых жилетов" во Франции: беспорядки и задержания - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
2 марта 22:52 164
В Алжире около 200 человек пострадали в демонстрациях
2 марта 22:39 213
Суд арестовал Александра Емельяненко за неповиновение полиции
2 марта 22:05 217
Неизвестные заявили о «минировании» «Москва-сити»
2 марта 21:39 273
В Британии самолет чуть не взлетел с опущенными трапами
2 марта 23:40
Трамп увидел недостатки в слишком сильном долларе
2 марта 23:30
73 min uşağa sevindirici xəbər
2 марта 23:29
В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку
2 марта 22:52
В Алжире около 200 человек пострадали в демонстрациях
2 марта 22:45
Eldar Əzizov yarmarkaya baş cəkdi - FOTO
2 марта 22:40
''Azəriqaz''ın adından istifadə edərək vətəndaşı aldatdı
2 марта 22:25
Mingəçevirdə müəllim yeni musiqi aləti düzəldib
2 марта 22:23
Babək prospektində yol qəzası baş verib
2 марта 22:05
Неизвестные заявили о «минировании» «Москва-сити»
2 марта 21:39
В Британии самолет чуть не взлетел с опущенными трапами
2 марта 21:21
Федерер выиграл 100-й титул ATP в карьере
-
2 Мар. 07:38 20 888
-
2 Мар. 10:27 7 299
-
2 Мар. 11:02 4 975
-
2 Мар. 08:18 4 541
-
2 Мар. 10:18 4 291