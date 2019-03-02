Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) страны и заявил, что слишком сильный американский доллар отпугивает другие страны от торговли с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, излишне жесткая монетарная политика американского центробанка способствовала укреплению доллара, однако подорвала конкурентоспособность США.

"У нас есть джентльмен в ФРС, которому нравится очень сильный доллар. Я хочу сильный доллар, но я хочу, чтобы этот доллар был на пользу нашей стране, а не настолько сильный доллар, что мешает нам иметь дело с другими странами", - заявил Трамп.

Отмечается, что под "джентельменом из ФРС" подразумевается Джером Пауэлл, нынешний председатель управляющего совета Федеральной резервной системы, которого Трамп не раз критиковал.