США и Южная Корея договорились по регулярным военным учениям
США и Южная Корея договорились прекратить две серии регулярных военных учений, сообщил Пентагон по итогам телефонного разговора и.о. министра обороны США Патрика Шанахана и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В результате тесной координации обе стороны решили прекратить серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle", - говорится в сообщении Пентагона.
Решение принято на фоне саммита США-КНДР, который прошел на этой неделе в Ханое.
Пентагон пояснил, что Шанахан и Чон Гён Ду обсудили саммит и "дальнейшую координацию мер по достижению полной денуклеаризации и долговременного мира на Корейском полуострове, а также поддержание боеготовности вооруженных сил". При этом южнокорейский министр выразил сожаление, что на саммите не было достигнуто полномасштабное соглашение.
Несмотря на отмену широкомасштабных учений, Пентагон и южнокорейское министерство обороны заверили, что поддерживают боеготовность своих сил и их способность реагировать на любые вызовы. Обе страны также намерены сокращать напряженность, заверяет американское военное ведомство.
В свою очередь агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на заявление главы минобороны Южной Кореи, что "министры дали ясно понять, что решение союзников относительно корректировки и учений отражает ожидания обеих стран относительно поддержки дипломатических усилий по снижению уровня напряженности и достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Широкомасштабные военные учения США и Южной Кореи были одним из основных факторов возможной эскалации противостояния на Корейском полуострове и давно вызывали негативную реакцию Пхеньяна, а также России и КНР, которые подчеркивали, что учения не способствуют миру в регионе.
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