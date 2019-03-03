Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. Такое заявление американский лидер сделал на конференции политиков-консерваторов, сообщает портал 9news, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Трамп также в очередной раз раскритиковал озабоченность демократов изменениями климата и подчеркнул, что его "тошнит" от инициируемых ими расследований в его отношении.