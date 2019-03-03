Трамп уверен в своей победе на выборах в 2020 году
3 марта 2019 07:50 202
Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. Такое заявление американский лидер сделал на конференции политиков-консерваторов, сообщает портал 9news, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Трамп также в очередной раз раскритиковал озабоченность демократов изменениями климата и подчеркнул, что его "тошнит" от инициируемых ими расследований в его отношении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:28 173
«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби
-
2 Мар. 10:27 8 617
-
2 Мар. 11:02 5 121
-
2 Мар. 10:18 4 419
-
2 Мар. 11:13 4 261
-
2 Мар. 14:30 3 823