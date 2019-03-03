Клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" открыл памятник в честь бывшего футболиста команды Дэвида Бекхэма, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Торжественная церемония прошла возле домашней арены "Стабхаб Сентер" накануне старта нового регулярного чемпионата.

Отмечается, что Бекхэм стал первым игроком в истории MLS, удостоенным памятника.

Английский футболист выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. В активе Бекхэма 20 голов и 42 результативные передачи в 124 матчах. В составе калифорнийского клуба он дважды становился чемпионом MLS.