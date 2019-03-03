В Новомосковском округе столицы автомобиль врезался в придорожное кафе, в результате инцидента погиб один человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что авария произошла на 35 км Калужского шоссе.

"В результате ДТП погиб находившийся в кафе человек", - добавили представители ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.