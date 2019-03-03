В Москве автомобиль въехал в кафе, есть жертвы
3 марта 2019 07:57 231
В Новомосковском округе столицы автомобиль врезался в придорожное кафе, в результате инцидента погиб один человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что авария произошла на 35 км Калужского шоссе.
"В результате ДТП погиб находившийся в кафе человек", - добавили представители ведомства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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