«Барселона» установила уникальное достижение в матче с «Реалом»
3 марта 2019 07:59 254
"Барселона" стала первой командой в истории, которой удалось одержать три выездные победы подряд над мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В декабре каталонцы нанесли разгромное поражение столичному клубу (3:0) в матче чемпионата страны, затем одержали победу с таким же счетом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.
2 марта "Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляциюматча.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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