"Барселона" стала первой командой в истории, которой удалось одержать три выездные победы подряд над мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В декабре каталонцы нанесли разгромное поражение столичному клубу (3:0) в матче чемпионата страны, затем одержали победу с таким же счетом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

2 марта "Барселона" обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляциюматча.