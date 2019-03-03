Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл восхитился российской продавщицей, нокаутировавшей буйного покупателя, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если играешься с перьями, будь готов к тому, что пощекочут зад", - написал британец в инстаграме.

Видеозапись из магазина в Гусь-Хрустальном стала популярной на сайте Reddit. В ролике один из покупателей бьет другого о холодильник. Подошедшая в дебоширу продавщица нанесла ему несколько ударов и отправила мужчину в нокаут.

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