Драка перед матчем «Црвена Звезда»-«Партизан»: ранены 13 человек
3 марта 2019 08:17 180
Перед матчем 24-го тура чемпионата Сербии "Црвена Звезда" - "Партизан" произошли столкновения между фанатами обоих клубов и сотрудниками правопорядка, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Шесть бригад скорой помощи выехали на место инцидента с болельщиками. В столкновении пострадали 13 человек, шесть из которых - сотрудники полиции", - заявила начальница белградской скорой помощи Мара Петровича в эфире национального телевидения.
Встреча между "Црвеной Звездой" и "Партизаном", прошедшая на стадионе "Райко Митич", завершилась со счетом 1:1.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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