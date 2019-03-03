Перед матчем 24-го тура чемпионата Сербии "Црвена Звезда" - "Партизан" произошли столкновения между фанатами обоих клубов и сотрудниками правопорядка, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Шесть бригад скорой помощи выехали на место инцидента с болельщиками. В столкновении пострадали 13 человек, шесть из которых - сотрудники полиции", - заявила начальница белградской скорой помощи Мара Петровича в эфире национального телевидения.

Встреча между "Црвеной Звездой" и "Партизаном", прошедшая на стадионе "Райко Митич", завершилась со счетом 1:1.