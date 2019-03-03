«Барселона» обошла «Реал» по количеству побед в «Класико»
3 марта 2019 08:27 182
"Барселона" обошла мадридский "Реал" по количеству побед в "Класико" впервые с 1932 года, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Победа над столичным клубом в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:0) стала для каталонцев 96-й в истории противостояния.
Также на этой неделе клубы встретились в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась разгромной победой "Барселоны" со счетом 3:0. По сумме двух встреч в решающий раунд турнира вышли сине-гранатовые.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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