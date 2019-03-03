"Барселона" обошла мадридский "Реал" по количеству побед в "Класико" впервые с 1932 года, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победа над столичным клубом в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:0) стала для каталонцев 96-й в истории противостояния.

Также на этой неделе клубы встретились в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась разгромной победой "Барселоны" со счетом 3:0. По сумме двух встреч в решающий раунд турнира вышли сине-гранатовые.