"Лацио" одержал разгромную победу над "Ромой" в римском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая на "Стадио Олимпико", завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Фелипе Кайседо, Чиро Иммобиле и Данило Катальди.

На 93-й минуте с поля был удален защитник "Ромы" Александар Коларов.

После 26 туров "Лацио" набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" (44) располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Рома" примет "Эмполи", а "Лацио" на выезде сыграет с "Фиорентиной".

Италия. Серия А. 26-й тур

"Лацио" (Рим) - "Рома" (Рим) - 3:0

Голы: 1:0 - Кайседо, 12; 2:0 - Иммобиле, 73 (пенальти); 3:0 - Катальди, 89.

Удаления: нет - Коларов, 90+3.