Зонд NASA впервые пробурил поверхность Марса
3 марта 2019 08:33 165
Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт на Марсе. Об этом говорится в сообщении на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По имеющимся данным, за первые четыре часа работы буровая установка HP3 марсианского зонда нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Марса.
Уточняется, что американский зонд провел данную операцию 28 февраля. В настоящее время InSight охлаждается, после он начнет второй этап работы продолжительностью шесть часов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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