Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт на Марсе. Об этом говорится в сообщении на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, за первые четыре часа работы буровая установка HP3 марсианского зонда нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Марса.

Уточняется, что американский зонд провел данную операцию 28 февраля. В настоящее время InSight охлаждается, после он начнет второй этап работы продолжительностью шесть часов.