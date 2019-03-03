Двадцать человек, в том числе дети, погибли в результате ливневого паводка на юге Афганистана, не менее 10 человек числятся пропавшими без вести. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН).

По данным УКГД, проливные дожди обрушились в пятницу на южную провинцию страны Кандагар. За последние 30 часов выпало около 97 миллиметров осадков.

"По имеющимся данным, в результате ливневых паводков, вызванных сильным дождем, погибли 20 человек, в том числе несколько детей... Не менее 10 человек, включая детей, числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о серьезных повреждениях инфраструктуры. Только в городе Кандагар были разрушены или повреждены около 600 домов. Пострадавшие от наводнения семьи были эвакуированы в безопасные районы.