Резко возросло число случаев депортации из стран Европы армянских эмигрантов.

Как пишет Der Spiegel, количество депиртируемых из Германии граждан Армении в 2018 году увеличилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные МВД Германии. Если в 2017 году из Германии в Армении были депортированы 184 человека, то в 2018 году число депортируемых достигло 346 человек.

Как предупреждал ранее армянский демограф Артак Маркосян, депортация армян из стран Европы будет расти.

В беседе с lragir.am эксперт отметил, что уже 40 лет из Армении происходит эмиграция, с 1980-х.

По его мнению, вернуть уехавших в первые тридцать лет не удастся, потому что они все прекрасно устроились, имеют жилье, работу и бизнес. Проще всего вернуть тех, кто покинул Армению в последние десять лет, но тут вопрос в том, чем их можно завлечь.

"Да, из европейских стран депортируют многих армян. Но они, к сожалению, довольно проблематичные соотечественники. Это люди, которые не смогли найти там работу, на многих висят правонарушения и преступления. Людей, которые смогли там найти работу, обустроиться, обратно высылать не будут. Миграционной службе следует заняться теми, кого депортируют из европейских стран. У них в основном в Армении нет жилья, многие продавали дома и все имущество, чтобы выехать в Европу", - считает демограф.

Султан Керим