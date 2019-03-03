Порядка 1,4 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Райкин Плаза" на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошло короткое замыкание в электрощитовой торгового центра "Райкин Плаза" по адресу улица Шереметьевская, дом 6",- сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания после короткого замыкания составила 0,2 квадратных метра. В целях безопасности из здания были выведены 1,4 тысячи человек.