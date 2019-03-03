В Москве эвакуировали ТЦ
3 марта 2019 13:16 257
Порядка 1,4 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Райкин Плаза" на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло короткое замыкание в электрощитовой торгового центра "Райкин Плаза" по адресу улица Шереметьевская, дом 6",- сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания после короткого замыкания составила 0,2 квадратных метра. В целях безопасности из здания были выведены 1,4 тысячи человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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