В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса не менее 14 человек получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, авария произошла в провинции Прачуап Кхирикхан.

Автобус перевернулся на шоссе по пути из Бангкока, передает ТАСС. Всех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценивают состояние четверых из них как тяжелое. В настоящее время правоохранители выясняют причины случившегося.