ДТП с автобусом в Таиланде: 14 раненных
3 марта 2019 13:44 201
В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса не менее 14 человек получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, авария произошла в провинции Прачуап Кхирикхан.
Автобус перевернулся на шоссе по пути из Бангкока, передает ТАСС. Всех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценивают состояние четверых из них как тяжелое. В настоящее время правоохранители выясняют причины случившегося.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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