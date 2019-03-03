В Москве начался снос главной арены спорткомплекса Олимпийский. Комплекс будет закрыт на 2 года - за это время там построят каток, аквапарк и кинотеатр. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Спорткомплекс возводили к Олимпиаде 1980 года. За 40 лет там прошли сотни международных соревнований и концерты мировых звезд. В мэрии отметили, что все объекты Олимпийского морально устарели.

В последнее время комплекс превратился в сток-центр и ярмарку. Вместо магазинов там появится современный аквапарк, каток, кинотеатр, рестораны и парковка на 5 тысяч машин, сообщает телеканал "Москва 24".

Исторический фасад Олимпийского сохранится, как и функционал его объектов. В планах - реконструкция хоккейных и футбольных полей, а бассейны оборудуют современными системами очистки.

В конце прошлого года у спорткомплекса сменился собственник. По данным Forbes, в реконструкцию объекта он намерен вложить не менее 400 миллионов долларов.