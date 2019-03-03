В Москве загорелся пришвартованный катер
3 марта 2019 14:41 101
Пришвартованный катер загорелся на юге Москвы, спасатели прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией возгорания. Об этом, как передает Day.Az, рассказали РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 12.56.
"На улице Речников, дом 7, по предварительной информации, происходит возгорание пришвартованного катера", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
"Информация о пострадавших не поступала"- добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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