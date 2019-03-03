Пришвартованный катер загорелся на юге Москвы, спасатели прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией возгорания. Об этом, как передает Day.Az, рассказали РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 12.56.

"На улице Речников, дом 7, по предварительной информации, происходит возгорание пришвартованного катера", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

"Информация о пострадавших не поступала"- добавил он.