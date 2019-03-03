Crocus Group Араса Агаларова начала выпускать энергетический напиток под собственным брендом "Жара". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Haqqin.az, сообщает издание "Коммерсант".

Согласно информации, напиток производит немецкая пивоваренная компания Darguner Brauerei GmbH, которая также выпускает напитки на основе вина, содовую и энергетики. Импортом "Жары" занимается АО "Крокус", одна из структур девелоперской Crocus Group Араса Агаларова.

"Жара" запущена в продажу в тестовом режиме в конце января 2019 года, сообщили изданию в Crocus Group Эмин Агаларов. Пока продукт доступен в гипермаркетах и ресторанах группы, но планируется расширение дистрибуции по всей стране и ближнему зарубежью с выходом во все крупные торговые сети.

В Crocus Group не уточнили объем поставок и условия сотрудничества. Размер инвестиций в проект на 2019 год - $3 миллиона. В эту сумму входят расходы на маркетинг, также планируется расширить линейку энергетиков и начать продажи напитков "Жара" с лимонным и апельсиновым вкусами.