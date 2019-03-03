Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

"Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением", - сказал Шугаев.

По его словам, проект предполагает создание свыше 700 тысяч автоматов с поэтапной полной локализацией производства. "Благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов самого известного в мире бренда стрелкового оружия в короткие сроки. Это свидетельствует о доверии между нашими странами и об особом характере наших взаимоотношений даже в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества", - уточнил директор ФСВТС России.

В 2016 году в "Рособоронэкспорте" заявляли, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы Калашниковых и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил РИА Новости в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП. Изначально планировалось производить на мощностях индийского предприятия АК "сотой серии", однако, как заявил в интервью РИА Новости и "Коммерсанту" нынешний гендиректор "Калашникова" Владимир Дмитриев, позднее рассматривался вариант производства АК более совершенной, "двухсотой серии".