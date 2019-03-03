В столице Алжира в воскресенье возобновились манифестации против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на предстоящих в апреле выборах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает информационный портал TSA.

В столице страны участники акций, преимущественно молодежь, собрались недалеко от Конституционного совета Алжира, где, как ожидается, Бутефлика должен подать документы в качестве кандидата на выборах.

В район массового скопления людей прибыли усиленные наряды полиции. Манифестанты скандируют лозунги: "Нет пятому сроку Бутефлики! Бутефлика, уходи!".

Несколько тысяч человек вышли на улицы Константины (крупного города на средиземноморском побережье Алжира). Манифестанты требуют свержения правящего режима, а также не выдвигать кандидатуру Бутефлики на предстоящих выборах.