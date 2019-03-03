Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сократили добычу нефти до 3,05 млн баррелей в сутки в феврале по соглашению ОПЕК+. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики государства.

В рамках декабрьской сделки ОПЕК+ ОАЭ согласились сокращать добычу нефти с уровня 3,168 млн баррелей в сутки на 96 тыс. баррелей в сутки, пишет агентство.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. В рамках этого соглашения 10 стран "не ОПЕК" должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.