В Хельсинки мужчина с ножом ранил трех человек
3 марта 2019 17:50 188
Мужчина напал с ножом на трех человек в столице Финляндии в воскресенье. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в Twitter полицейское управление Хельсинки.
"По предварительным данным, мужчина ранил ножом двух взрослых и одного ребенка на улице Сантавуорентие. На месте находились еще двое детей. Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция разбирается в ситуации", - говорится в сообщении.
Больше никто в ходе инцидента не пострадал, указали в ведомстве.
Личность нападавшего известна полиции, добавили там. Задержать мужчину пока не удалось, в настоящее время его разыскивают.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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