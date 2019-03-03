Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь - на севере провинции Латакия, граничащую с провинцией Идлиб. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Атака началась в 16.30 по местному времени.

"Группа террористов использовала минометы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие среднего и крупного калибра... Наши бойцы отбили атаку, нанеся значительный урон боевикам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бой длился час. "В результате боя ликвидированы несколько боевиков, остальные сбежали, ранены двое наших военных", - добавил источник.