Пентагон намерен разработать высокоэнергетическое лазерное оружие на шасси бронетранспортера Stryker. Запрос на информацию о компаниях, которые могут создать соответствующие модули, размещен на сайте госзакупок США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Заказ был сделан управлением космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании Вооруженных сил страны. Пентагон планирует изучить возможности повышения эффективности применения установки HEL (High Energy Laser), в частности ведомство интересует управление лазерным лучом и способы охлаждения такого оружия.

В заявке уточняется, что в экспериментальном варианте HEL используется генератор мощностью 50 киловатт, а сама установка размещена на тяжелом грузовике "с расширенной мобильностью", пишет RT.

Пентагон планирует получить более компактное оружие этого вида, чтобы оснастить им средние тактические бронемашины Stryker. Кроме того, американские военные хотят, чтобы на развертывание лазерной установки уходило не более пяти минут, а временной промежуток между выстрелами составлял 0,02 секунды.