08:55

Число погибших в результате торнадо в штате Алабама в США возросло до 22. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал WBRC, ссылаясь на шерифа округа Ли Джея Джонса.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 человек погибли и 40 пострадали в результате сильного торнадо в штате Алабама на юге США.

По словам шерифа, число погибших может увеличиться, так как приходят сообщения о пропавших.

"Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер... Эта зона очень опасная... торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе", - приводит телеканал слова Джонса.Ранее сообщалось, что в связи с тяжелыми

погодными условиями губернатор штата Алабама Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате.

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08:10

Более 40 человек пострадали в результате торнадо в штате Алабама в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приняли более 40 пациентов в результате торнадо днем и ожидаем принять еще больше. Некоторые пациенты направляются в соседние больницы", - говорится в заявлении медицинского центра восточной Алабамы (EAMS) на странице Facebook.

Число погибших из-за торнадо в американском штате Алабама увеличилось до 22. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на шерифа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее шериф округа Ли Джей Джонс проинформировал о 14 жертвах.

По словам шерифа Джея Джонса, все погибшие находились в округе Ли на границе с штатом Джорджия. По данным телеканала, торнадо разрушил ряд домов, что создает угрозу пожаров в связи с возможной утечкой пропана.

Губернатор штата Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате в связи с тяжелыми погодными условиями.

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