Финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады
4 марта 2019 08:33 187
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания, сообщает The Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно заявлению юридической фирмы Gudmundseth Mickelson LLP, представляющей Ваньчжоу, уведомление о подаче иска было предоставлено в Верховный суд Британской Колумбии 1 марта.
Ранее Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.
Уточняется, что Пекин сделал канадской стороне строгое представление.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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