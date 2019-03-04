Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания, сообщает The Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению юридической фирмы Gudmundseth Mickelson LLP, представляющей Ваньчжоу, уведомление о подаче иска было предоставлено в Верховный суд Британской Колумбии 1 марта.

Ранее Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

Уточняется, что Пекин сделал канадской стороне строгое представление.