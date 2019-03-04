В немецком городе Алене из-за неоплаченных налогов у пожилой семьи изъяли собаку. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сначала чиновники хотели конфисковать дорогую инвалидную коляску, но она оказалась собственностью страховой компании, тогда они выставили на продажу мопса по кличке Эдда.

Питомца продали за 750 евро. Животное приобрела офицер полиции Микаэла Джордан. Позднее выяснилось, что у Эдды есть проблемы с глазами, и новой владелице пришлось сделать ей четыре платные операции. Теперь женщина требует от городских властей компенсацию за расходы на собаку в размере 1,8 тысячи евро, сообщает издание Huffington Post.