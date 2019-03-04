Автомобиль с палестинцами наехал на израильских военных
4 марта 2019 09:03 140
Машина, за рулем которой, предположительно, находились граждане Палестины, влетел в группу израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters, ссылаясь на военное ведомство Израиля.
По имеющимся данным, израильские военные в ответ открыли огонь по троим лицам, совершившим наезд. Местные СМИ сообщают, что двое из нападавших были убиты, третий получил "незначительные повреждения".
Информация о состоянии военных израильской армии к настоящему моменту отсутствует.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
00:00 423
США планируют создать лазерное оружие
3 марта 22:54 498
В США автомобиль въехал в толпу: есть погибшие и раненые - ВИДЕО
-
3 Мар. 19:42 16 270
-
3 Мар. 09:57 7 825
-
3 Мар. 14:25 4 912
-
3 Мар. 12:05 2 846
-
3 Мар. 23:00 2 152