Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet (MRJ) начал проходить тестовые полеты в США в преддверии намеченных на 2020 год первых поставок заказчикам. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Испытания проходят в штате Вашингтон на базе японской компании Mitsubishi Aircraft. У самолета проверят работу двигателя в различных режимах, а также других систем. В течение года в США прилетят еще два самолета MRJ также для участия в испытаниях.

Окончательно процесс сертификации лайнера планируется завершить в следующем году. Тогда, как ожидается, он начнет поступать к заказавшим его авиакомпаниям.

MRJ - это первый более чем за 50 лет пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 до 3,4 тыс. км. В зависимости от модификации самолет способен принять на борт до 90 пассажиров.

Разработка лайнера велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен (более $1,5 млрд). Сообщалось, что в общей сложности имеются заказы на 407 самолетов на общую сумму 150 млрд иен ($1,3 млрд) от авиакомпаний Японии, других стран Азии и США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways, рассчитывающие с его помощью возобновить некоторые внутренние рейсы, от которых прежде пришлось отказаться.