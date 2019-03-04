В китайском городе Цзыгун пчёлы захватили один из автомобилей и не собирались его покидать. Видео инцидента публикует UPI.

На кадрах видно, что насекомые засели на задней двери машины. Перед этим они роились на линии электропередачи. На автомобиле они провели не менее часа.

Отвоевать свою машину владелец смог, просто вызвав пчеловода, который поместил насекомых в ящик для безопасной транспортировки, как передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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