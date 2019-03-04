Военнослужащие Пакистана и Индии в понедельник утром обстреляли позиции друг друга в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил журналистам официальный представитель индийского минобороны подполковник Девендер Ананд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня около 3 часов утра пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур (штат Джамму и Кашмир). Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06.30", - сообщил Ананд.

О возможных жертвах и пострадавших с индийской стороны не сообщается. По информации армии, из-за высокой опасности обстрелов все образовательные учреждения в 5 километрах от линии контроля, фактической границы, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире, в понедельник остаются закрытыми.

В последнее время обстановка в Кашмире, регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, существенно обострилась. Причиной этого стала атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.