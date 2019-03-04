В Петербурге пассажира ранили ножом в метро
4 марта 2019 10:31 149
Неизвестный ранил ножом мужчину в вагоне метрополитена на станции "Невский проспект" в Петербурге. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Вчера вечером молодой мужчина получил ножевое ранение при неустановленных обстоятельствах в метрополитене. Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Личность нападавшего устанавливается.
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