Неизвестный ранил ножом мужчину в вагоне метрополитена на станции "Невский проспект" в Петербурге. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Вчера вечером молодой мужчина получил ножевое ранение при неустановленных обстоятельствах в метрополитене. Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Личность нападавшего устанавливается.

