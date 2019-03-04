Китай надеется, что США и Северная Корея после саммита лидеров в Ханое смогут сохранить терпение и продолжить диалог ради достижения нового прогресса по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы так же, как и вы обратили внимание на то, что по итогам саммита лидеров КНДР и США в Ханое не было принято никакого итогового документа, но мы также отметили, что стороны выразили готовность продолжить диалог, поэтому, на наш взгляд, состоявшаяся встреча лидеров двух стран была конструктивной", - заявил Чжан Есуй.

Он добавил, что проблема Корейского полуострова довольно сложная и чувствительная, решить ее в одночасье не получится, и чем глубже и интенсивнее будут переговоры, тем больше будет возникать сложностей.

"На наш взгляд, необходимо придерживаться верного направления в поиске политического решения ради достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове. КНДР и США остаются основными игроками в этом вопросе, мы надеемся, что стороны сохранят терпение, продолжат диалог и будут двигаться в верном направлении ради достижения нового прогресса", - сказал он.

Второй саммит КНДР - США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере". Он также отметил, что новый саммит США - КНДР может состояться еще не скоро.