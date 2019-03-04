В Иране с 16 марта стоимость проезда на автобусе увеличится на 20 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend , об этом сказал журналистам заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Абдульхашим Гасанния.

По словам Гасанния, как и ежегодно, стоимость проезда в автобусах будет увеличиваться в канун праздника Новруз.

За прошедшие годы стоимость проезда за проезд в канун праздника Новруз увеличивались на 20 процентов, а после праздников снижались обратно. Однако в этом году после увеличения цены проезда на 20%, боратное снижение цен не предусматривается.

Напомним, что в прошлом году в результате нехватки автомобильных шин в Иране выросли цены за проезд, а водители отказывались выходить на работу в знак протеста.