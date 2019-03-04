Невероятная история произошла неподалеку от Ванкувера. Там 8-летний мальчик сорвался с подъемника на канатной дороге и буквально повис в воздухе.

На помощь ему подоспела группа подростков, катавшихся на лыжах поблизости. Они растянули кусок заградительной сетки и словили ребенка, который прыгнул с высоты около шести метров.

Как сообщил один из участников "спасательной операции" изданию Mirror, люди стояли и смотрели на повисшего ребенка, однако они не знали, какие действия предпринять, и тогда 12-летний Джошуа и его друзья решили проявить инициативу, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадры, на которых видно, как пять подростков ловят ребенка, были опубликованы в Сети. Интернет-пользователи уже окрестили спасателей настоящими героями.

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