Водитель бульдозера не заметил женщину и загрузил ее вместе с песком в резервуар - ВИДЕО
4 марта 2019 12:08 155
Визит жительницы Китая на станцию дозирования цемента едва не закончился для нее трагедией. Кадры происшествия были опубликованы в Сети, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На записи видно, как посетительница стоит внутри огромного ангара, где ведет работу тяжелая техника. Водитель бульдозера не заметил женщину и погрузил ее вместе с песком вначале внутрь ковша, а затем в специальный резервуар.
К счастью, рабочие вовремя обратили внимание на происходящее и помогли пострадавшей выбраться наружу. Женщина, кстати, не получила каких-либо серьезных повреждений и отделалась испугом.
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