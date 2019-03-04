Авиавласти Пакистана приняли решение продлить запрет на полет в воздушном пространстве страны еще на сутки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в уведомлении международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen), опубликованном в понедельник на сайтеУправления гражданской авиации Пакистана.

"Пакистанское воздушное пространство останется закрытым до 8:00 UTC вторника", - говорится в уведомлении.