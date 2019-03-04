Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве
4 марта 2019 12:12 132
Авиавласти Пакистана приняли решение продлить запрет на полет в воздушном пространстве страны еще на сутки.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в уведомлении международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen), опубликованном в понедельник на сайтеУправления гражданской авиации Пакистана.
"Пакистанское воздушное пространство останется закрытым до 8:00 UTC вторника", - говорится в уведомлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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