В Грузии зафиксирована инфляция на уровне 0,3% в феврале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает Национальное бюро статистики Грузии.

Годовая инфляция составила 2,3%.

В прошлом месяце продовольственные товары и безалкогольные напитки подорожали на 0,1%, алкогольные напитки и табачные изделия - 6,7%, одежда и обувь подешевела на 4,6%.

В годовом выражении стоимость продовольственных товаров и безалкогольных напитков выросла на 2,9%, алкогольных напитков и табачных изделий - 16,1%, а расходы на здравоохранение увеличились на 3,4%, транспортные - на 2%.