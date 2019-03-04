Пакистанские власти возобновили в понедельник движение курсирующего два раза в неделю между Пакистаном и Индией поезда Samjhota Express. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Nation.

По ее данным, поезд отправился утром из Лахора в Аттари. Он перевезет 195 пассажиров. Поезд осуществляет рейсы по понедельникам и четвергам.

О решении Исламабада приостановить на неопределенный срок движение Samjhota Express из-за роста напряженности в отношениях Пакистана и Индии стало известно в четверг. По заявлению пакистанского МИД, поезд должен был возобновить осуществление рейсов "сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится".

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Индия 26 февраля нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир.

После эскалации конфликта 27 февраля воздушное пространство Пакистана было объявлено временно закрытым по соображениям безопасности. Власти Индии также приостановили полеты гражданских судов над северными штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш и Пенджаб, однако спустя несколько часов сняли это ограничение. В соответствии с уведомлением NOTAM, выпущенным Пакистаном, воздушное пространство страны остается закрытым для коммерческих рейсов до 11:00 мск 4 марта. Между тем пять крупных пакистанских аэропортов получили возможность в ограниченном режиме принимать и отправлять рейсы.