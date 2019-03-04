Пробка на дороге никому не прибавит хорошего настроения, вот и автомобилисты из Досвелла (Вирджиния, США), столкнувшись с такой помехой, не испытывали по поводу происходящего добрых чувств, как передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Дошло до того, что особенно нетерпеливые водители решили схитрить и поехали по обочине - однако, радовались они напрасно, ведь никогда не стоит забывать о возможном кармическом воздаянии.

Дело в том, что пробка на трассе образовалась из-за аварии, и полицейские ещё не успели уехать с места происшествия. Офицерам только и оставалось, что по очереди ловить всех нарушителей, из которых на обочине в итоге образовалась целая скорбная вереница.

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