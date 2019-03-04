Скандальный инцидент произошел во время матча третьего турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор". Игра завершилась результативной ничьей со счетом 1:1, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Игрок "Амедспора" Мансур Чалар решил необычным способом помочь своей команде. Он тайно пронес на стадион лезвие для бритвы, спрятав его в ладони, и во время игры незаметно резал футболистов "Сакарьяспора".

Кроме того, в Интернете опубликовано видео, как Чалар бьет рукой противников. Игроки "Сакарьяспора" даже не сразу сообразили, что произошло, однако после матча выложили в социальных сетях фотографии порезов.

Руководство "Амедспора" вступилось за Чалара и обвинило соперников в клевете.

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